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Lacroix wechselt

Chelsea krallt sich für 55 Millionen einen französischen WM-Teilnehmer

Autor: | Publiziert: 26 Juni, 2026 13:22
Chelsea krallt sich für 55 Millionen einen französischen WM-Teilnehmer

Chelsea steht kurz vor der Verpflichtung des französischen Innenverteidigers Maxence Lacroix.

Der 26-Jährige läuft seit zwei Jahren bereits in der Premier League auf – aktuell noch für den Chelsea-Stadtrivalen Crystal Palace. Lacroix ist ausserdem Mitglied der Équipe Tricolore, die aktuell in Nord- und Mittelamerika um den WM-Titel kämpft.

Gemäss «L’Équipe» ist bereits jetzt klar, dass sich der Abwehrspieler nach dem Turnier Chelsea anschliessen wird. Die Londoner zahlen demnach 55 Millionen Euro Ablöse.

Lacroix wurde beim FC Sochaux ausgebildet und lief in der Vergangenheit während vier Jahren für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga auf.

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