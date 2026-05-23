Kommt aus Frankreich

Chelsea macht für Xabi Alonso ersten Neuzugang klar

Autor: | Publiziert: 23 Mai, 2026 11:43
Xabi Alonso kann beim FC Chelsea wohl seinen ersten Neuzugang begrüssen. Ein Spieler aus Frankreich wird sich den Blues anschliessen.

Das Interesse des FC Chelsea an Valentín Barco ist schon länger bekannt, nun haben die Blues den Deal offenbar über die Ziellinie gedrückt. Der Fussballinfluencer Fabrizio Romano berichtet, dass sich Chelsea mit Partnerverein Racing Strassburg über den Transfer von Barco einig geworden ist.

Für die blauen Londoner ist es der erste Neuzugang, seit dem offiziell verkündet wurde, dass Xabi Alonso an der Stamford Bridge zukünftig als Trainer tätig sein wird. Wie hoch die Ablöse ausfallen wird, bleibt vorerst offen. In der Vergangenheit wurde von einem Transfervolumen von etwa 40 Millionen Euro berichtet.

Der 21-jährige Barco bringt das seltene Profil eines extrem spielstarken «Architekten» mit, der von der Aussenbahn bis ins Zentrum jede Facette der Spielkonstruktion beherrscht.

Barco steht zudem im vorläufigen Aufgebot Argentiniens für die WM 2026. Ob er auch im finalen Kader dabei sein wird, ist noch offen. Bis zum 30. Mai muss Nationaltrainer Lionel Scaloni das finale Kader bekanntgeben.

