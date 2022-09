Chelsea-Profi Thiago Silva trauert Thomas Tuchel nach

Der brasilianische Abwehrspieler Thiago Silva sendet nach dem Rauswurf von Thomas Tuchel als Chelsea-Coach eine sehr emotionale Botschaft an den Deutschen.

Der 37-jährige Verteidiger hat via Instagram einen Post veröffentlicht, der sich direkt an Tuchel richtet: “Es war ein wirkliches Privileg, dich kennenzulernen und mit dir arbeiten zu dürfen. Danke für alles, Thomas Tuchel, ich wünschte, ich hätte hilfreicher sein können”, so Silva. “Gott beschütze dich und deine Familie.”

Der Routinier ergänzt, dass Tuchel und dessen Staff nicht nur gute Fachleute, sondern darüber hinaus auch erstaunliche Menschen gewesen sein.

Silva muss sich nun unter Tuchel-Nachfolger Graham Potter beweisen, der nur einen Tag nach dem Rauswurf des Deutschen als neuer Cheftrainer der Londoner vorgestellt wurde.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Thiago Silva (@thiagosilva)

psc 9 September, 2022 17:25