Eine vorhandene Option zur Verlängerung des Ende Juni auslaufenden Vertrags wurde von Seiten der Londoner aktiviert. Somit bleibt der 33-jährige Franzose den Blues mindestens eine weitere Saison bis Juni 2021 erhalten. Giroud stiess im Sommer 2018 von Arsenal zum Stadtrivalen und nahm dort insbesondere in dieser Saison unter Trainer Frank Lampard wieder eine wichtige Rolle ein.

Auch der Vertrag von Goalie Willy Caballero wird um eine Spielzeit verlängert. Auch beim Spanier nutzt Chelsea eine vorhandene Option im bestehenden Kontrakt.

