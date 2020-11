Chelsea will Zouma neuen Vertrag anbieten

So schnell geht es im Fussball: Noch im Sommer hätte Kurt Zouma den FC Chelsea verlassen können, jetzt ist er einer der Leistungsträger. Die Blues wollen ihrem Verteidiger offenbar schon bald ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorlegen.

Über 1.000 Einsatzminuten hat Kurt Zouma in dieser Saison für den FC Chelsea schon auf dem Tacho. Nach Informationen des Transfer-Kenners Fabrizio Romano werden die Blues die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung schon bald aufnehmen.

“Der Spieler ist sehr glücklich im Klub. Frank Lampard ist zufrieden mit ihm und sieht in ihm seinen ‘neuen Anführer’ für die Zukunft des Klubs”, erklärt Romano. Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur wurden im Sommer noch als potenzielle Zouma-Abnehmer gehandelt.

Unter Lampard ist der zentrale Verteidiger fest eingeplant und kommt in zwölf Pflichtspielen sogar auf drei Tore. Im Testspiel gegen Finnland (0:2) in dieser Woche gab Zouma nach anderthalb Jahren sein Comeback in der französischen Nationalmannschaft. Der aktuelle Vertag läuft noch bis 2023.

aoe 13 November, 2020 11:58