Chelseas Jorginho zurück in die Serie A?

Jorginho zählt im Team von Trainer Thomas Tuchel beim FC Chelsea zu den Leistungsträgern. Nun deutet der Berater aber die Rückkehr nach Italien an.

Vor drei Jahren wechselte Jorginho vom SSC Neapel zum FC Chelsea, avancierte seither zu einem Führungsspieler und gewann mit den ‘Blues’ in der Vorsaison sogar die Champions League. Joao Santos, der Berater des italienischen Europameisters, meinte nun aber gegenüber “Radio Bianconera”, dass es eine Option für seinen Klienten sei, nach der Zeit in London wieder in Italien zu spielen.

“Sein Vertrag läuft noch bis 2023. Es wäre natürlich ein Traum für ihn, nach Italien zurückzukehren – hoffentlich, nachdem er die Weltmeisterschaft gewonnen hat”, sagte Santos und fügte an: “Wir müssen schauen, wie der Transfermarkt in ein paar Jahren aussieht und wie die Situation ist.” Die Chelsea-Fans müssen wohl also noch keinen schnellen Abgang fürchten.

adk 6 September, 2021 15:44