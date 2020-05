Christian Pulisic schockiert mit Aussage über Chelsea-Ankunft

US-Stürmer Christian Pulisic spielt seit dieser Saison für den FC Chelsea. Bereits zuvor war der 21-Jährige bei Borussia Dortmund in einer Topliga engagiert. Umso schockierender ist seine Aussage über die Ankunft der Blues.

Dort wartete offenbar niemand auf den Angreifer. Dies, obwohl er eine hohe Ablöse von mehr als 60 Mio. Euro kostete. “Ich bin in den Bus gestiegen und die Hälfte hat geschlafen. Niemand hat mich erkannt, keiner hat ein Wort gesagt, vielleicht ein, zwei Leute haben ‘Hallo’ gesagt. Ich habe mich gefragt, was hier los ist”, sagt Christian Pulisic über seine erste Begegnung mit den Teamkollegen, die in einem Bus auf der Asien-Tour der Blues stattgefunden hat.

Einfach war sein Start bei den Londonern im vergangenen Sommer also nicht. Entsprechend nervös sei er bei den ersten Trainings auch gewesen: “Das sind nette Jungs neben dem Platz, aber man sich den Respekt erarbeiten und ihnen auf dem Feld zeigen, was man draufhat.”

In dieser Saison bestritt der US-Nationalspieler 23 Pflichtspiele. Eine Adduktorenverletzung machte ihm vor der Corona-Pause zu schaffen, weshalb er schon seit dem 1. Januar in keinem Ernstkampf mehr zum Einsatz kam.

psc 11 Mai, 2020 18:46