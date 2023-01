Everton bietet 51 Millionen für Chelsea-Profi Conor Gallagher

Der FC Everton möchte sich für den Abstiegskampf mit Chelsea-Profi Conor Gallagher verstärken.

Der 21-Jährige gehörte an der WM in Katar zum Kader der Three Lions. Zu einem Einsatz gelangte der Mittelfeldspieler da allerdings nicht. Und auch bei seinem Klub Chelsea ist er aufgrund der grossen Konkurrenz häufig nicht erste Wahl. Laut Transferexperte Fabrizio Romano möchte sich Everton nun die Dienste am Spielmacher sichern, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei Crystal Palace auflief und dort für Furore sorgte. Umgerechnet 51 Mio. Euro bietet Everton demnach für Gallagher.

Chelsea muss nun eine Entscheidung treffen. Auch andere Vereine sollen Interesse signalisieren. Auch Gallagher selbst hat noch nicht final entschieden, wie und wo es für ihn weitergehen soll. Sein aktuelles Arbeitspapier bei Chelsea läuft bis 2025.

Update: Gallagher lehnt einen Wechsel zu Everton laut «Sky Sports» ab. Der Transfer kommt wohl nicht zustande.

psc 30 Januar, 2023 15:51