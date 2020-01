Chelsea befasst sich nicht mit Moussa Dembélé

Der französische Stürmer Moussa Dembélé wurde zuletzt als mögliches Transferziel beim FC Chelsea ins Spiel gebracht. Tatsächlich spielt der 23-Jährige gegenwärtig aber keine Rolle.

Dies hat Chelsea-Coach Frank Lampard auf einer Pressekonferenz nun höchstpersönlich klargestellt. “Er ist ein Spieler, den ich kenne und den der Klub kennt, aber ich bin überrascht, dass dieser Name auftaucht. In unseren Gesprächen spielt er nämlich keine Rolle. Wenn es eine Entscheidung gibt, dann werde ich eine grosse Rolle spielen”, so der Blues-Coach.

Die Londoner werden in der Offensive tatsächlich spätestens im kommenden Sommer nachlegen. Olivier Giroud könnte den Klub bereits in diesem Monat verlassen, eine Verstärkung noch im Januar ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. Sie dürfte aber nicht Moussa Dembélé heissen. Dieser steht noch bis 2023 bei Olympique Lyon unter Vertrag.

psc 10 Januar, 2020 15:48