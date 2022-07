FC Chelsea präsentiert Kalidou Koulibaly: “Wollten mich wirklich”

Kalidou Koulibaly ist offiziell ein Spieler des FC Chelsea. Nach Angaben des Topklubs aus der Premier League hat der Verteidiger einen bis 2026 datierten Vierjahresvertrag unterschrieben. Die Ablöse, die im Gegenzug an den SSC Neapel fliesst, soll sich auf rund 40 Millionen Euro belaufen.

“Als Chelsea auf mich zukam, habe ich das Angebot angenommen, weil sie wirklich wollten, dass ich in die Premier League komme und für sie spiele”, kommentiert Koulibaly seinen Wechsel. “Als ich mit meinen guten Freunden Edou und Jorginho gesprochen habe, haben sie mir die Entscheidung erleichtert – und ich bin wirklich froh, heute bei euch zu sein.”

Napoli warb also vergeblich darum, den 2023 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Für die Partenopei absolvierte Koulibaly in den vergangenen acht Jahren stolze 317 Pflichtspiele.

Introducing our second signing of the summer! 🔵#KoulibalyIsChelsea

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 16, 2022