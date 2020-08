Der 23-jährige englische Nationalspieler stösst für rund 50 Mio. Euro von Ligakonkurrent Leicester zu den Blues, wo er nach Timo Werner und Hakim Ziyech der dritte Top-Neuzugang in diesem Sommer ist. Insgesamt haben die Londoner für Neuzugänge bislang rund 150 Mio. Euro aus. Weitere 80 Millionen Euro könnten für Kai Havertz hinzukommen.

BEN

IS

BLUE.



Welcome to Chelsea, @BenChilwell! 💙 #BenIsBlue

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 26, 2020