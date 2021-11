Ex-Klub Fluminense träumt von Rückkehr von Thiago Silva

Der Vertrag von Chelsea-Verteidiger Thiago Silva läuft zum Saisonende aus. Ob er noch einmal verlängert, ist ungewiss. Sein früherer Verein Fluminense träumt bereits von einer Rückkehr des Routiniers.

Mittlerweile ist der brasilianische Innenverteidiger 37 Jahre alt. An Qualität hat er aber noch immer kaum eingebüsst. Chelsea-Verteidiger Thomas Tuchel setzt weiterhin auf Thiago Silva, was dessen acht Ligaeinsätze in dieser Spielzeit beweisen. Seine Priorität ist laut dem italienischen Transferexperten Nicolo Schira denn auch eine nochmalige Vertragsverlängerung bei den Londonern bis 2023.

Nur wenn dieser Plan nicht in die Tat umgesetzt wird, kann sich Fluminense Hoffnungen auf ein mögliches Engagement machen. Dort lief der Abwehrspieler zwischen 2006 und 2009 und damit vor seinem einstigen Wechsel zu Milan auf.

psc 16 November, 2021 11:55