Haaland-Alternative? Chelsea offenbar an VfB-Stürmer Kalajdzic dran

Der FC Chelsea soll Erling Haaland zum Wunschstürmer auserkoren haben, allerdings stellt Borussia Dortmund offenbar nicht zu erfüllende Forderungen. Nun könnten die Londoner umschwenken und sich um Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart bemühen.

Wie das Online-Portal “The Athletic” berichtet, sei Sasa Kalajdzic eine mögliche Alternative zu Erling Haaland. Der Österreicher erzielte in der vergangenen Saison 16 Tore in 33 Bundesliga-Einsätzen für den VfB Stuttgart, weshalb der Bundesligist den 24 Jahre alten Angreifer in diesem Sommer nur ungern ziehen lassen würde.

Der VfB fordere angeblich rund 30 Millionen Euro, was Kalajdzic allerdings deutlich günstiger machen würde als Haaland, den Borussia Dortmund in diesem Sommer wohl nur ab 175 Millionen Euro hergeben würde.

adk 20 Juli, 2021 18:00