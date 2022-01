Ziyech bejubelt Chelsea-Tor nicht: Tuchel ist’s egal

Hakim Ziyech hat sich beim 1:1 gegen Brighton am Dienstag als einziger Chelsea-Torschütze in Szene setzen können. Seinen Treffer bejubelte der Marokkaner indes nicht. Das stört Trainer Thomas Tuchel keineswegs.

Lange Zeit musste der Spielgestalter in dieser Saison unten durch und immer wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen. Zwischenzeitlich kamen sogar Gerüchte über einen Wechselwunsch auf. Einem Abgang in diesem Winter schoben die Klubverantwortlichen allerdings rasch einen Riegel. War der fehlende Jubel etwa eine Reaktion darauf? Unklar. Tuchel kommentiert den ausbleibenden Torjubel auf einer Pressekonferenz am Mittwoch gelassen. “Ich bin zufrieden. Er kann 20 oder mehr Tore schiessen und nicht jubeln, ich habe kein Problem damit”, sagt der Deutsche.

Für den Blues-Coach sind dies Nebensächlichkeiten. Es zählen die Leistungen auf dem Platz.

psc 19 Januar, 2022 17:03