John Terry kehrt in neuer Rolle zum FC Chelsea zurück

Der langjährige Chelsea-Profi John Terry kehrt zu seinem früheren Verein zurück.

Der 41-Jährige, der bis im Sommer als Co-Trainer bei Aston Villa beschäftigt war, übernimmt in der Jugendakademie der Blues eine beratende Rolle im Coaching. Der Leiter des Nachwuchszentrums Cobham, Neil Bath, ist höchst erfreut über die Rückkehr von Terry: “Wir freuen uns sehr, John wieder in Cobham begrüssen zu dürfen. Es versteht sich von selbst, dass Johns Erfahrung im Fussball für alle von unschätzbarem Wert sein wird.” Der frühere Chelsea-Captain übernimmt verschiedene Aufgaben. So werde er “nicht nur auf dem Spielfeld trainieren, sondern auch an Trainergesprächen mit Kollegen teilnehmen, Spieler der Akademie betreuen und den Dialog mit den Eltern unterstützen.”

Während seiner Aktivkarriere hat Terry mehr als 700 Spiele für die Blues bestritten. 2018 beendete er seine Aktivkarriere.

John Terry is returning to Cobham to begin a coaching consultancy role at the Chelsea Academy. 🔵 More here. ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 29, 2021

psc 29 Dezember, 2021 13:37