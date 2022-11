Juve-Profi Adrien Rabiot könnte Teil eines spektakulären Tauschs werden

Juve-Profi Adrien Rabiot wird schon länger als Wechselkandidat gehandelt. Möglicherweise wird der Franzose im Winter Teil eines spektakulären Tauschgeschäfts.

Involviert werden soll auch Chelsea-Profi Hakim Ziyech, der in dieser Saison ziemlich aussen vor ist und für die Londoner lediglich 185 Spielminuten auf dem Platz stand – verteilt über sieben Spiele. Italienischen Medienberichten zufolge könnten die Profis ihre aktuellen Klubs in der kommenden Transferperiode wechseln. Sowohl für Rabiot wie auch für Ziyech könnte dies die persönliche Karriere ankurbeln. Die Vereine scheinen an einem solchen Szenario durchaus interessiert.

psc 3 November, 2022 17:36