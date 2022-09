Juve eröffnet Gespräche mit Christian Pulisic

US-Nationalspieler Christian Pulisic vom FC Chelsea avanciert bei Juventus zu einem heissen Transferkandidaten.

Wie italienische Medien berichten, haben die Klubverantwortlichen der Turiner bereits Kontakt zum Berater des 24-jährigen Stürmers mit Vergangenheit bei Borussia Dortmund aufgenommen. In dieser Saison spielt Pulisic bei Chelsea bislang eine untergeordnete Rolle, was einen Wechsel vorantreiben könnte. Sein Vertrag bei den Londonern läuft grundsätzlich bis 2024. Angeblich fordert Chelsea eine Ablöse von 35 Mio. Euro, was Juve aber wohl zu viel ist.

Im Hinblick auf die kommende Saison will die alte Dame im Angriff aber auf jeden Fall nachlegen, zumal Angel di Maria nur einen Einjahresvertrag unterschrieb und den Verein bereits rasch wieder verlassen könnte.

psc 26 September, 2022 16:11