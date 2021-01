Juve zeigt Interesse an Giroud, es gibt jedoch ein Problem

Olivier Giroud muss beim FC Chelsea weiterhin um seine Einsatzzeiten kämpfen. Juventus würde ihm offenbar gerne eine Chance geben, doch die Bemühungen scheinen erfolglos.

Laut “Sky Italia” zeigt die alte Dame Interesse am französischen Nationalspieler, der im Sommer mit der Équipe tricolore unbedingt an die EM will und deshalb in der Rückrunde Spielpraxis benötigt. Grundsätzlich ist der 34-Jährige wohl offen für einen Wechsel, doch Chelsea will ihn offenbar nicht ziehen lassen. Obwohl mit Timo Werner und Tammy Abraham zwei weitere Top-Mittelstürmer im Kader stehen, wollen die Londoner bis im Sommer an Giroud festhalten.

Und dies nicht ohne Grund: Mit neun Saisontreffern in allen Wettbewerben ist er in dieser Saison bislang der erfolgreichste Torschütze der drei Stürmer. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

psc 4 Januar, 2021 14:39