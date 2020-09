Juve: Olivier Giroud und Moise Kean als Alternativen

Juventus blickt in der Offensive auf mögliche Alternativen zu den Wunschstürmern Luis Suarez oder Edin Dzeko.

Der Barça-Angreifer bleibt laut “Sky Italia” das Ziel Nummer 1. In der kommenden Woche wird der 33-Jährige wohl den Italienischtest absolvieren, der ihm den Nicht-EU-Status in der Serie A geben würde, was elementar ist. Sollte es wider Erwarten doch zu keiner Einigung kommen, werden Olivier Giroud oder unter Umständen auch Moise Kean zu Themen.

Mit dem französischen Weltmeister und dessen Klub Chelsea wäre sich die alte Dame über einen Wechsel im Falle des Falles offenbar sogar schon einig. Von 5 Mio. Euro Ablöse ist die Rede.

