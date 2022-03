Juve und Antonio Rüdiger sollen sich einig sein

Seit Monaten wiegt es bei Antonio Rüdiger hin und her. Seinen Entscheidungsprozess hat der Verteidiger des FC Chelsea nun offenbar beendet. Anstatt den auslaufenden Vertrag zu erweitern, geht es wohl zu Juventus Turin. Der Wechsel von Antonio Rüdiger zu Juventus Turin ist offenbar beschlossene Sache. So berichtet es zumindest die Gazzetta dello Sport, der zufolge der deutsche Innenverteidiger einem Wechsel zu den Bianconeri seine Zustimmung erteilt hat.

Dem Bericht zufolge wird sich Rüdiger ab Sommer zunächst für vier Jahre an die Alte Dame binden und ein Jahresnettogehalt von 6,5 Millionen Euro beziehen. Die Verhandlungen sollen in den letzten Wochen an Fahrt aufgenommen haben, so dass ein Abschluss des Geschäfts unmittelbar bevorsteht.

Im internationalen Vergleich würde Juve damit ein echter Coup gelingen. Rüdiger war eigentlich wohl nahe dran, seinen auslaufenden Vertrag beim FC Chelsea zu verlängern. Die Blues dürfen momentan aufgrund der harten Sanktionen allerdings keine neuen Verträge abschliessen.

Rüdiger soll auch bei Real Madrid und dem FC Bayern hoch im Kurs stehen, den Zuschlag erhält nun aber offenbar Juve. In der Serie A spielte der 29-Jährige bereits 56-mal für den AS Rom.

aoe 19 März, 2022 15:15