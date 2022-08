Wohl doch keine Ziyech-Rückkehr zu Ajax

Ajax Amsterdam klopfte bei Hakim Ziyech und dessen Klub Chelsea wegen einer möglichen Rückkehr in diesem Sommer an. Dass es klappt, ist aber unwahrscheinlich.

Laut einem Bericht des “Telegraaf” kommt ein Leihgeschäft weder für den 29-jährigen Marokkaner noch für dessen aktueller Klub infrage. Und ein definitiver Wechsel für 25 Mio. Euro Ablöse wird Ajax wohl nicht stemmen wollen. Kommt hinzu, dass Ziyech am Dienstag erstmals in dieser Saison in der Startelf der Blues stand und für Chelsea-Coach Thomas Tuchel wohl durchaus eine Rolle spielt in den Plänen.

psc 31 August, 2022 14:40