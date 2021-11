Kepa Arrizabalaga könnte bei Lazio Rom anheuern

Kepa Arrizabalaga drückt auch in seiner dritten Saison in Diensten des FC Chelsea die Ersatzbank. Eine Luftveränderung wäre inzwischen die beste Lösung für alle Beteiligten. Lazio Rom könnte sich dem Iberer annehmen.

Der FC Chelsea erklärt sich offenbar dazu bereit, Kepa Arrizabalaga (27) auszuleihen. Laut “Calciomercato.com” signalisiert Lazio Rom Interesse an einer vorübergehenden Zusammenarbeit. Dort amtet seit dieser Saison Maurizio Sarri als Cheftrainer. Das Interesse des passionierten Rauchers kommt allerdings ziemlich überraschend.

Zwar setzte Sarri während seiner Saison im blauen Bezirk Londons Kepa als Stammgoalie ein. Während des Endspiels im Ligapokals kam es jedoch zum Rieseneklat. Sarri wollte Kepa im Februar 2019 auswechseln, der Tormann verweigerte sich jedoch und spielte einfach weiter. An der Seitenlinie stand der damalige Ersatzkeeper Willy Caballero zum Wechseln bereit.

Thomas Strakosha (26) ist in der Ewigen Stadt momentan vor der Torwartlegende Pepe Reina (39) die Nummer 1. Kepa kommt in London derweil einmal mehr nicht am gesetzten Edouard Mendy (29) vorbei und sucht händeringend nach Einsatzminuten.

aoe 27 November, 2021 12:58