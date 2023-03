Komplizierte Verhandlungen: Verlässt Mount Chelsea im Sommer?

Mason Mount könnte im Sommer auf dem Transfermarkt landen. Dies berichtet der italienische Transfer-Guru Fabrizio Romano. Demnach liegen der FC Chelsea und der Mittelfeldspieler in puncto Ausweitung des 2024 auslaufenden Vertrages weiterhin weit auseinander. Ein neuer Deal sei «weit von einer Einigung entfernt».

There’s still big gap in the negotiations between Chelsea and Mason Mount, as new deal is again far from being agreed 🚨🔵 #CFC

No final decision yet but chances of MM leaving Chelsea are increasing — Mount will be on the market if new deal is not agreed before the summer. pic.twitter.com/FQySU5gxh9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 13, 2023