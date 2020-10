Lampard verteilt Sonderlob an Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger lief am Mittwochabend in der Champions League endlich erstmals in dieser Saison für Chelsea auf. Von seinem Trainer Frank Lampard erhält er für den Auftritt ein dickes Lob.

Zwischenzeitlich wurde von einem angespannten Verhältnis der beiden geschrieben, da der deutsche Nationalspieler bislang keine Berücksichtigung fand. Nach dem Auftritt beim 4:0-Sieg in der Champions League bei Krasnodar darf sich Rüdiger aber regelrechte Schmeicheleinheiten von seinem Coach abholen. “Ich hatte nie Zweifel an Toni. Seine Trainingsleistungen und seine Professionalität waren immer gut, seit ich hier bin, besonders in den vergangenen Wochen”, sagt Lampard nach dem Spiel in Russland.

Der Blues-Trainer ist mit dem Auftritt der gesamten Abwehr sehr zufrieden, insbesondere “mit der Konzentration und der Hingabe. Besonders die Innenverteidigung um Rüdiger und Kurt Zouma hebt er hervor. Es sei “ihr Verdienst” gewesen, dass die Londoner kein Gegentor erhielten.

psc 29 Oktober, 2020 11:45