Leipzig-Profi Josko Gvardiol äussert sich zu Chelsea-Gerüchten

Der FC Chelsea wollte sich im Sommer den kroatischen Nationalspieler Josko Gvardiol sichern und war offenbar bereit, für den 20-jährigen Profi von RB Leipzig tief in die Taschen zu greifen. Für diesen war ein Transfer aber nie ein Thema.

Bekanntlich verlängerte der Abwehrspieler stattdessen Anfang September bis 2027 in Leipzig. «Ich bin glücklich hier in Leipzig. Ich habe noch viel zu lernen und muss an mir arbeiten. Ich habe Leute, die sich um gewisse Angelegenheiten kümmern. An einen Transfer denke ich nicht», sagt Gvardiol, lässt seine Zukunft dann aber mit einem Zusatz doch ziemlich offen: «Wir werden sehen, was im Winter passiert.»

Die Türe für einen künftigen Wechsel ist also nicht zu. Vielleicht versuchen es Chelsea oder Manchester City, das im Sommer ebenfalls an ihm dran war, bald wieder.

psc 22 September, 2022 14:57