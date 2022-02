Diese Lohnsumme fordert Antonio Rüdiger für Verlängerung bei Chelsea

Antonio Rüdiger verfügt bei Chelsea über einen im Sommer auslaufenden Vertrag. Der deutsche Nationalspieler ist heiss umworben – und scheint sich seine künftigen Dienste teuer lassen zu zahlen.

Wie “The Athletic” berichtet, stellt der 28-Jährige ziemlich hohe Forderungen: Von einem Jahressalär von 14 Mio. Euro ist die Rede. Gespräche mit seinem aktuellen Verein Chelsea finden nach wie vor statt. In der vergangenen Woche soll er ein verbessertes Angebot in Höhe von 200’000 Pfund pro Woche abgelehnt haben (4-4-2.ch berichtete). Stattdessen will er wöchentlich 225’000 Pfund kassieren. Offen ist wie hoch das Handgeld sein muss, das angesichts des auslaufenden Vertrags noch hinzukommt.

Trotz dieser Feilschereien bleiben die Londoner offenbar der erste Ansprechpartner. Grundsätzlich wollen beide Parteien die Zusammenarbeit fortsetzen.

psc 7 Februar, 2022 13:40