Michy Batshuayi komplettiert Wechsel in die Türkei

Der belgische Stürmer Michy Batshuayi verlässt den FC Chelsea und wechselt zum türkischen Erstligisten Besiktas.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano twittert, wird der 27-jährige Nationalspieler am Montagabend in Istanbul erwartet, wo er den Transfer komplettiert. Die Medizintests und letzte Details sind noch zu klären. Besiktas-Trainer Sergen Yalcin hatte die Verhandlungen mit Batshuayi bereits bestätigt. Für den Angreifer gibt es nach der Rückkehr von Romelu Lukaku an die Stamford Bridge bei Chelsea keinen Bedarf mehr.

Auch Ike Ugbo wird die Blues noch in dieser Woche verlassen und zu Genk nach Belgien wechseln.

psc 16 August, 2021 17:49