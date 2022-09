Michy Batshuayi wird nächster Neuzugang bei Nottingham Forest

Der belgische Nationalspieler Michy Batshuayi vollzieht am Deadline Day einen Wechsel und schliesst sich Aufsteiger Nottingham Forest an.

Der 28-jährige Stürmer wird voraussichtlich der 20. (!) Neuzugang des Vereins in diesem Sommer. Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat sich Nottingham mit Chelsea über ein Leihgeschäft geeinigt. In der vergangenen Saison spielte Batshuayi noch in der Türkei für Besiktas. Nun wird er also wieder in der Premier League auflaufen.

psc 1 September, 2022 20:24