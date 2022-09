Mündliche Einigung erzielt: Graham Potter wird neuer Chelsea-Trainer

Die Londoner müssen für den 47-jährigen Engländer tief in die Tasche greifen. Medienberichten zufolge verfügt er bei Brighton & Hove Albion über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Mio. Euro. Immerhin: Dadurch wird ein Abgang ermöglicht. Zu diesem wird es nun kommen, nachdem Potter dem Wechsel zu Chelsea nach intensiven Gesprächen zugestimmt hat.

Er ist dem Vernehmen nach der Wunschkandidat von Klubboss Todd Boehly für die Nachfolge von Thomas Tuchel, der seine Koffer am Mittwoch packen musste.

Einige Formalitäten sind noch zu erledigen, das Vertragswerk muss aufgesetzt werden, danach wird die Verkündung erfolgen.

Graham Potter has verbally agreed to become the new Chelsea head coach. All that remains is to complete the formal process. Graham Potter will be the new Chelsea head coach #cfc

