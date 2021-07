Nach Ramos-Ankunft: PSG-Verteidiger Kimpembe könnte Flucht antreten

Der Konkurrenzkampf in der Defensive bei Paris St. Germain ist gross und wurde durch die Ankunft von Sergio Ramos noch grösser. Möglicherweise strebt Presnel Kimpembe einen Wechsel an.

Der 25-jährige Innenverteidiger droht in der kommenden Saison an Einsatzzeit zu verlieren: Marquinhos und Sergio Ramos könnten in der zentralen Abwehr gesetzt sein. Gemäss “L’Équipe” fordert er vom Verein ein Zeichen, ob man auch in Zukunft auf ihn setzen will. Kimpembe ist ein Eigengewächs und im Klub verwurzelt.

Dennoch scheint ein Transfer zumindest nicht ausgeschlossen. Der FC Chelsea soll bereits Interesse am 25-Jährigen zeigen.

psc 23 Juli, 2021 10:24