Nächster Chelsea-Transfer fix: Supertalent Kendry Paez kommt

Der 16-Jährige wird vorerst allerdings noch in seiner Heimat bleiben, wo er für Independiente del Valle. Erst mit Beginn der Volljährigkeit wird er zu den Londonern wechseln und fester Bestandteil des Chelsea-Kaders.

Der U17-Nationalspieler kommt bei seinem Stammverein bereits bei den Profis zum Einsatz und wird sich dort erst einmal weiterentwickeln, ehe der grosse Sprung zum Premier League-Klub folgt.

Chelsea Football Club has agreed a deal to sign teenage midfielder Kendry Paez from Independiente del Valle! ✍️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 5, 2023