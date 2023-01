Nächster Neuzugang für Chelsea: Noni Madueke kommt aus Eindhoven

Der FC Chelsea verstärkt sein Team weiter: Von der PSV Eindhoven stösst der englische Stürmer Noni Madueke zu den Blues.

Der 20-Jährige wurde einst auch bei Crystal Palace und Tottenham ausgebildet, ehe er auf Stufe U17 in die Niederlande übersiedelte. Nun kehrt der Rechtsaussen auf die Insel zurück und schliesst sich Chelsea an. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen rund 35 bis 40 Mio. Euro Ablöse fliessen. Madueke ist nach Cody Gakpo bereits der zweite PSV-Angreifer, der den Verein in dieser Transferperiode in Richtung Premier League verlässt.

psc 19 Januar, 2023 17:33