Nächstes Indiz für Wechsel: Batshuayi im Testspiel aussen vor

Der Abschied von Michy Batshuayi vom FC Chelsea wird immer konkreter. Im jüngsten Testspiel der Blues stand der Angreifer nicht mal mehr im Kader.

Frank Lampard plant zur kommenden Saison offenbar gänzlich ohne Michy Batshuayi – und das musste der Stürmer einmal mehr am eigenen Leib erfahren. Vorige Woche wurde er laut “The Athletic” in einem teaminternen Testspiel lediglich kurz vor Schluss eingewechselt und war einer von zwei Spielern, der nicht mal eine Trikotnummer trug.

Der FC Chelsea testete an diesem Mittwoch ausserdem gegen den Zweitligisten FC Reading. Beim 1:0-Sieg wurde Batshuayi nicht für den Kader nominiert, von dem 26-Jährigen war auf dem Trainingsgelände in Cobham weit und breit nichts zu sehen. Dies sind weitere Indizien dafür, dass Batshuayi Chelsea in diesem Sommer verlassen dürfte.

Zumal sich die Londoner für die kommende Saison mit Timo Werner verstärken und der auslaufende Vertrag von Olivier Giroud überraschend um eine weitere Spielzeit erweitert wurde. Um Batshuayi soll sich Premier-League-Klub West Ham United bemühen.

aoe 12 Juni, 2020 16:57