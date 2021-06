Neuer Klub: Olivier Giroud entscheidet sich für Milan

Der französische Stürmer und EM-Teilnehmer Olivier Giroud wird die Zelte nach der Europameisterschaft wohl in Italien aufschlagen.

Nach Angaben der “Gazzetta dello Sport” ist sich der 34-jährige Angreifer mit der AC Milan über einen ablösefreien Wechsel einig. Giroud wird nach insgesamt neun Jahren auf der Insel bei Arsenal und Chelsea in der kommenden Saison erstmals in der Serie A auflaufen. Er unterschreibt wohl einen Zweijahresvertrag und läuft künftig im Mailänder Sturm an der Seite von Zlatan Ibrahimovic auf.

Giroud ersetzt Mario Mandzukic, der den Verein nach einem halben Jahr wieder verlässt.

psc 3 Juni, 2021 10:34