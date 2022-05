Fix: Die britische Regierung macht den den Chelsea-Verkauf offiziell

Der Verkauf des FC Chelsea an die neuen Besitzer aus den USA und der Schweiz kann über die Bühne gehen.

Die Premier League hat den Verkauf des Londoner Fussballklubs genehmigt. “Der Vorstand der Premier League hat heute die geplante Übernahme des Chelsea Football Club durch das Todd Boehly/Clearlake-Konsortium genehmigt. Der Kauf erfolgt vorbehaltlich der Erteilung der erforderlichen Verkaufslizenz durch die Regierung und des zufriedenstellenden Abschlusses der letzten Phasen der Transaktion”, heisst es in einem Statement der Liga. Zu den Käufern gehört auch der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss. Der bisherige Chelsea-Besitzer Roman Abramovich hat den Bedingungen für den Verkauf, wie sie von der britischen Regierung bestimmt wurden, zugestimmt.

Update: Die britische Regierung hat den Verkauf in der Nacht auf Mittwoch definitiv fixiert. Der Kaufpreis beträgt 4,25 Milliarden Pfund, wobei der Verkaufspreis bei 2,5 Milliarden Pfund liegt. Der Rest wird während der nächsten zehn Jahre in den Klub investiert. “Wir sind sicher, dass der Erlös aus dem Verkauf nicht Roman Abramowitsch oder anderen sanktionierten Personen zugute kommt”, twitterte Nadiene Dorries, Ministerin für Digitales, Kultur, Medien und Sport, am Mittwoch.

