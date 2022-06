Offiziell: Langjährige Transfer-Chefin Marina Granovskaia verlässt Chelsea

Dies bestätigen die Londoner am Mittwochmorgen. Besitzer Todd Boehly arbeitet interimsweise als Klubdirektor bis ein Ersatz verpflichtet wird, heisst es in einem Statement. Während der aktuellen Transferperiode steht Granovskaia dem Klub allerdings noch zur Verfügung, um die Phase des Übergangs zu bewältigen. Die 47-jährige Russin gehörte seit 2013 zum Verwaltungsrat.

Neu in den Chelsea-Vorstand stösst unter anderem der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss.

Chelsea Football Club has today announced a series of appointments to its Board of Directors and other leadership changes. ⤵️

