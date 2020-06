Pedro hat sich mit neuem Klub geeinigt

Chelsea-Stürmer Pedro verlässt die Londoner und wechselt im Hinblick auf die nächste Saison nach Italien.

Nach Angaben des “Corriere dello Sport” wird der 32-jährige Spanier einen Zweijahresvertrag bis 2022 mit einem Jahressalär von 3,5 Mio. Euro unterzeichnen. Trainer Paulo Fonseca soll sich persönlich mit Pedro unterhalten haben, um diesen von einem Wechsel in die Serie A zu überzeugen. Die Argumente haben offenbar gefruchtet.

Pedro kann in der Offensive sämtliche Positionen bekleiden. In dieser Saison erzielte er für Chelsea in 18 Pflichtspielen zwei Tore und drei Assists. Er spielt bereits seit fünf Jahren für die Blues.

psc 17 Juni, 2020 17:42