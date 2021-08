Perfekt: Atalanta schnappt sich Chelsea-Verteidiger Davide Zappacosta

Atalanta bestätigt die Verpflichtung von Chelseas Rechtsverteidiger Davide Zappacosta.

Der 29-Jährige war zuletzt bereits während zwei Jahren in die Serie A verliehen, zunächst an die AS Roma und letzte Saison an den FC Genua. Nun erfolgt sein Abgang bei Chelsea ein Jahr vor Vertragsende auf definitiver Basis. Für Zappacosta ist es eine Rückkehr, spielte er doch bereits in der U19 und in den ersten Profijahren für Atalanta. Als Ablöse fliessen nun Medienberichten zufolge 10 Mio. Euro.

psc 24 August, 2021 17:12