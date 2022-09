Perfekt: Chelsea verlängert langfristig mit Reece James

Der englische Nationalspieler Reece James hat seinen Vertrag beim FC Chelsea verlängert.

Der 22-Jährige hat sich bis 2028 an die Londoner gebunden. “Ich bin überglücklich über meinen neuen Vertrag und ich bin den Fans, den neuen Eigentümern und allen am Verein Beteiligten sehr dankbar. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Zukunft bringt, und ich bin sicher, dass wir die Chance haben werden, viele Trophäen zu gewinnen”, sagt James, der auf verschiedenen Positionen spielen kann. Er ergänzt: “Ich bin mit der Unterstützung dieses Vereins aufgewachsen und bin hier, seit ich sechs Jahre alt war. Ich habe einen neuen Vertrag unterschrieben, weil dies der Verein ist, bei dem ich sein möchte.”

James läuft bereits seit 2006 an der Stamford Bridge auf.

Reece James: here to stay! ✍️🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 5, 2022

psc 5 September, 2022 14:09