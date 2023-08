Perfekt: Chelsea krallt sich Verteidiger Axel Disasi

Der 25-Jährige wechselt für 45 Mio. Euro von Monaco zu den Londonern, wo er einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschreibt. Disasi verfügt über die Erfahrung von 130 Ligue 1-Spielen. Künftig wird der physisch starke Nationalspieler in der Premier League auflaufen.

Blue is the colour, welcome Axel Disasi! 🔵 pic.twitter.com/7b15qiAtGJ

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2023