Der 35-jährige Brasilianer wechselt nach acht Jahren bei Paris St. Germain ablösefrei zu den Londonern. Er unterschreibt einen Einjahresvertrag, wobei der Verein die Option besitzt den Kontrakt um 12 weitere Monate zu verlängern. Thiago Silva war ein Wunschspieler von Trainer Frank Lampard und ist nach Ben Chilwell und Malang Sarr bereits die dritte Verstärkung für die Defensive der Blues in dieser Woche.

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020