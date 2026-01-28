SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Free Agent

Raheem Sterling hat seinen Vertrag bei Chelsea aufgelöst

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 28 Januar, 2026 17:54
Der englische Angreifer Raheem Sterling hat seinen Vertrag bei Chelsea aufgelöst und kann somit ab sofort ablösefrei wechseln.

Der 31-jährige Angreifer stand bei den Londonern insgesamt während dreieinhalb Jahren unter Vertrag, wobei er in der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis bei Arsenal spielte. In dieser Saison stand Sterling für Chelsea nicht mehr auf dem Platz.

Nachdem sich bislang kein Abnehmer für ihn fand, wurde der gültige Kontrakt nun vorzeitig aufgelöst. Sterling stand noch für 18 Monate unter Vertrag und war mit einem Monatssalär von rund 300’000 Pfund der bestbezahlte Spieler des Klubs. Auch wenn er einen Teil des noch ausstehenden Gehalts erhält, kann der Klub signifikante Einsparungen machen. Sterling kann sich dafür sportlich neu orientieren. Wo er nun unterkommt, ist noch unklar.

