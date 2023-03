Roma-Torjäger Tammy Abraham schliesst Chelsea-Rückkehr nicht aus

Der englische Angreifer Tammy Abraham kann sich eine Rückkehr zum FC Chelsea unter Umständen durchaus vorstellen.

Der 25-Jährige verliess seinen langjährigen Klub im Sommer 2021 definitiv und schloss sich für 40 Mio. Euro Ablöse der AS Roma an. In der Serie A hat Abraham in der Folge sofort Fuss gefasst und sich als regelmässiger Torschütze etabliert. Eines Tages wieder als Chelsea-Stürmer an der Stamford Bridge aufzulaufen, schliesst er indes nicht aus. «Sag niemals nie im Fussball. Aktuell konzentriere ich mich auf die Roma und habe keine anderen Pläne. Vielleicht bleibe ich in den nächsten zehn Jahren in Rom, vielleicht auch nicht. Das weiss man nie», so der Torjäger.

Chelsea würde im Sommer über eine Rückkaufoption in Höhe von 80 Mio. Euro verfügen. Bislang deutet aber wenig darauf hin, dass diese gezogen wird. Die Blues wollen ihren Kader eher ausdünnen.

psc 31 März, 2023 17:57