Rüdiger über seine Zukunft: “Du musst auf deine Frau hören”

Dem FC Chelsea droht zum Saisonende der ablösefreie Abgang von Antonio Rüdiger. Der Innenverteidiger äussert nun, wovon seine Zukunftsentscheidung abhängt.

Noch ist völlig unklar, ob Antonio Rüdiger seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag beim FC Chelsea verlängern oder wechseln wird. Der 28 Jahre alte Defensivspieler meinte nun gegenüber “Sky”: “Du musst auf deine Frau hören. Man muss auch an seine Familie denken. Meine Kinder sind hier in London geboren und das zeigt, dass sich meine Familie hier wohlfühlt.”

Die Spekulationen um seine Person sollen aber keinen Einfluss auf seine sportlichen Leistungen nehmen. Dazu sagte der deutsche Nationalspieler: “Ich sage das nicht nur so, ich stehe voll hinter der Sache. Ich denke, das habe ich immer gezeigt. Das bin ich allen hier im Verein schuldig.” Während der FC Chelsea an seiner Verlängerung arbeitet, bekunden offenbar Top-Klubs wie der FC Bayern, Paris Saint-Germain und Real Madrid Interesse an ihm.

adk 23 Januar, 2022 17:17