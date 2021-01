Teamkollege mit Erklärung für Havertz- und Werner-Tief

Die beiden Top-Neuzugänge Kai Havertz und Timo Werner überzeugen beim FC Chelsea noch nicht. Teamkollege Tammy Abraham versucht, eine Erklärung zu finden.

“Wir hatten kaum Zeit, zusammen zu trainieren und herauszufinden, wie der andere spielt, also nehmen wir im Moment einfach jeden Tag so, wie er kommt”, erklärte der Tammy Abraham gegenüber der offizieller Website des FC Chelsea, weshalb Kai Havertz und Timo Werner noch zu kämpfen haben könnten.

“Mit jedem Spiel lernen wir neue Dinge über den anderen. Ich fange an, sie mehr zu verstehen und sie fangen an, mich mehr zu verstehen, also treiben wir uns hoffentlich gegenseitig an und sind das Beste, was wir sein können”, verriet der Sturmpartner der beiden Deutschen.

adk 10 Januar, 2021 12:12