Thomas Tuchel wird bei Chelsea vorgestellt: Die Vertragsdetails

Der 47-Jährige reist am Dienstag nach London, um die letzten Formalitäten zu klären. Wie “Sky”-Reporter Max Bielefeld twittert, wird Tuchel erst einmal “nur” bis Sommer 2022 unterschreiben. Eine Option für eine weitere Spielzeit wird eingebaut. Beide Parteien wollen erst einmal sehen, wie sich die Dinge entwickeln und sehen deshalb von einem langfristigen Vertrag ab.

Tuchel folgt auf Frank Lampard, der am Montag nach einem bislang enttäuschenden Saisonverlauf freigestellt wurde.

Update Tuchel: He will arrive in London today to complete his move to @ChelseaFC. Official announcement expected later today. As reported he’ll sit on the bench tomorrow against @Wolves #TransferUpdate https://t.co/COv6zKBH0m

— Max Bielefeld (@Sky_MaxB) January 26, 2021