Timo Werner deutet erstmals einen Wechsel an

Timo Werner befindet sich beim FC Chelsea in einer schwierigen Situation. Mit der Einsatzzeit in dieser Saison kann der deutsche Nationalspieler nicht zufrieden sein. Erstmals deutet er jetzt einen möglichen Wechsel an.

Der 25-Jährige wird beim Aufenthalt bei der Nationalelf von Journalisten auch auf seine Lage im Klub angesprochen. Werner sagt: “Natürlich kann ich nicht zufrieden sein, wenn ich nicht spiele. Natürlich will ich bei einer grossen Mannschaft Stammspieler sein.” In dieser Saison kam er für die Blues bislang achtmal zum Einsatz. In der Startelf stand er in fünf Spielen. Die Position als Stossstürmer hat er erst einmal an Sommer-Neuzugang Romelu Lukaku verloren.

Grundsätzlich lässt Werner, der bei Chelsea noch bis 2025 unter Vertrag steht, seine Zukunft offen: “Ich sage aber nicht, dass ich unbedingt wegwill, wenn ich nicht zehn oder 15 Spiele bis Weihnachten von Anfang an mache. Im Fußball geht es relativ schnell. Ich muss das Gesamtbild betrachten, um meine Entscheidung zu treffen.”

Zuletzt wurde der Angreifer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Vor allem da mit Julian Nagelsmann da ein Trainer im Amt ist, den Werner aus gemeinsamen Zeiten in Leipzig natürlich bestens kennt. Konkret ist ein solcher Transfer aber noch nicht.

psc 7 Oktober, 2021 12:08