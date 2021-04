Tuchel blickt auf Entlassung bei PSG zurück

Thomas Tuchel wurde bei Paris Saint-Germain um Weihnachten rum entlassen. Nun blickt der derzeitige Coach des FC Chelsea zurück.

In der Vorsaison führt Thomas Tuchel Paris Saint-Germain noch ins Endspiel der Champions League (0:1 gegen FC Bayern), ein gutes halbes Jahr später wurde er von den Franzosen vor die Tür gesetzt. Über sein PSG-Aus sagte der 47-Jährige bei “Canal+”: “Weihnachten war für mich und meine Familie nicht angenehm. Es war seltsam.”

Nur kurz darauf “hörte ich vom Interesse von Chelsea und dachte mir, ich versuche es. Vielleicht war das das Beste”, teilte der deutsche Übungsleiter rückblickend mit. Denn nur wenige Wochen nach seiner Entlassung in Paris heuerte er bei den Blues an. Über die Zeit in Frankreich resümierte er dennoch positives: “Es war eine unglaubliche Erfahrung, ein grossartiger Verein mit einigen der besten Spielern der Welt. Mit diesen Persönlichkeiten umgehen zu müssen, war eine Herausforderung. Es gab viele Momente, die ich nicht vergessen werde.”

adk 4 April, 2021 12:52