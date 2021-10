Tuchel: “Jorginho verdient es, den Ballon d’Or zu gewinnen”

Nach Ansichten von FC Chelseas Chefcoach Thomas Tuchel sollte der diesjährige Ballon d’Or an seinen Schützling Jorginho verliehen werden.

Von der UEFA wurde Jorginho, der mit dem FC Chelsea die Champions League gewann und mit Italien Europameister wurde, bereits zu Europas Fussballer des Jahres gekürt. Ebenso zählt der Mittelfeldmann nun zu jenen 30 Spielern, die von “France Football” für den Ballon d’Or nominiert wurden.

“Jorginho verdient es, den Ballon d’Or zu gewinnen”, sagte Thomas Tuchel bei einem Festival in in Trient. “Er ist ein sehr intelligenter Spieler und es ist eine Freude, sein Trainer zu sein”, so der deutsche Übungsleiter. Jorginho, so Tuchel, “hat eine grosse Vision vom Fußball”, aber stellte er klar: “Für mich haben individuelle Preise keine grosse Bedeutung, es ist unmöglich, einen echten Vergleich zwischen mehreren Spielern mit unterschiedlichen Rollen anzustellen.” Ob Jorginho tatsächlich gewinnt, bleibt natürlich noch offen. Erst am 5. Dezember wird in Paris der prestigeträchtige Preis verliehen.

adk 10 Oktober, 2021 10:36