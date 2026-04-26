Verkaufsgerüchte um Alejandro Garnacho nehmen zu

Die Situation von Alejandro Garnacho beim FC Chelsea sorgt aktuell für unterschiedliche Signale. Berichten zufolge ziehen die Blues in Betracht, den Flügelspieler weniger als ein Jahr nach seiner Verpflichtung von Manchester United wieder abzugeben.

Demnach wäre Chelsea bereit, ihn für eine Summe nahe der ursprünglichen Ablöse von rund 40 Millionen Pfund ziehen zu lassen. Ausschlaggebend für diese Überlegungen sollen unter anderem schwankende Leistungen sein – insbesondere ein unauffälliger Auftritt zuletzt gegen Leeds wird als möglicher Faktor genannt, der die Diskussionen intern verstärkt haben könnte.

Gleichzeitig gibt es jedoch auch gegenteilige Signale aus dem Klub und den Medien. Auch Transferexperte Fabrizio Romano betont, dass aktuell weder konkrete Angebote noch fortgeschrittene Gespräche existieren. Die Tendenz innerhalb des Vereins scheint daher eher in Richtung Geduld als schneller Verkauf zu gehen.